بعد بويكا.. السبكي يتعاقد مع ملاكم عالمي لمشاركة عمرو سعد "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

تعاقد المنتج محمد السبكي بشكل رسمي مع الملاكم العالمي مايك تايسون، للمشاركة في بطولة فيلم "حملة فرعون"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي فى عيد الفطر المُقبل، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يصل مايك تايسون إلى القاهرة في 17 مارس، ليبدأ تصوير مشاهده بعد يومين في 19 مارس الجاري.

يُشار إلى أن مايك تايسون ملاكم أمريكي، مُلقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا.

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي.