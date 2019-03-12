القبض على ممثلة أمريكية شهيرة بعد اتهامها بالاحتيال والغش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

ألقيت السلطات الأمنية القبض على الممثلة الأمريكية الشهيرة فيليسيتي هوفمان، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تورطها بالتآمر وارتكاب عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني.

ألقي القبض على هوفمان ضمن عدد من الأفراد المتورطين في مؤامرة سهلت الغش بامتحانات الالتحاق بالكلية وقبول الطلاب كمجندين رياضيين مزعومين من قبل عملاء اتحاديين في عدة ولايات، من خلال عدد من الوثائق التي تم كشفها مساء اليوم الثلاثاء بأحد المحاكم الفيدرالية في بوسطن.

وجهت المباحث الفيدرالية اتهامات لعدد من الأشخاص البارزين منهم الممثلة لوري لوجلين بالغش والاحتيال. وهي متهمة أيضًا برشوة تقدر بـ15 ألف دولار لإنابة ابنتها الكبرى بامتحانات الجامعة، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة الماضية. ​