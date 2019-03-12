محمد كريم ينشر فيديو جديد من كواليس "A Score to Settle"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الفنان محمد كريم فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأظهر خلاله كواليس جديدة من فيلمه "A Score to Settle" والذي يعد أولي مشاركات محمد كريم السينمائية في هوليوود، ويقوم ببطولته النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، نيكولاس كيدج.

وأظهر الفيديو منتج الفيلم وهو يشيد بأداء الممثلين بكواليس الفيلم، وانهم على ميعاد لصنع فيلم سيذكره التاريخ، وعلق كريم قائلاً "عندما يشيد منتج الفيلم بممثليه، أتمني أن يعجبكم الفيلم"، كما نشر كريم صوراً من كواليس الفيلم وظهر خلاله مع عدد من فريق العمل.

وفيلم "A Score to Settle" في إطار من الإثارة والأكشن حول عميل أمني سابق يتم تلفيق قضية له والزج به في السجن طيلة 22 عامًا، ليقرر الانتقام منهم ليكون ابنه هو الحائل بينه وبين الدخول بالعديد من المشاكل، والفيلم من المقرر عرضه تجارياً خلال العام الجاري.

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