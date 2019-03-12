بعد وفاته بـ3 سنوات.. أحمد راتب في برومو هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت شركة M.S. Production المنتجة لفيلم "ضغط عالي" للفنان نضال الشافعي، برومو الفيلم استعدادًا لطرحه في شهر أبريل المقبل.

ظهر بإعلان الفيلم صوت الفنان أحمد راتب، وهو يقول جملة حوارية في الفيلم دون أن يظهر بالإعلان، وقال: "حسين ابنك جسمه بيكهرب .. ليلة الدخلة لو قرب منها هتحصل قفلة".

وتوفي الفنان أحمد راتب 14 ديسمبر 2016.

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تدور أحداث الفيلم حول شاب بسيط يتعرض لصاعقة كهربائية شديدة بسبب برج تقوية لشركة محمول فوق منزله، ما يؤدي إلى مفاجأة تغيير حياته تمامًا.

الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر، وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن بطولة نضال الشافعي، آيتن عامر، لطفي لبيب، هالة فاخر، أحمد فتحي، رامي غيط، صبري عبد المنعم، ميمي جمال، عمرو رمزي. وهو عمل من توزيع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.