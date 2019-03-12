صامويل آل جاكسون يتحدث عن مسيرته ورأيه في سياسات ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر النجم الأمريكي صامويل ال جاكسون غلاف مجلة "Esquire" لعدد أبريل المقبل، إذ تطرق في حوار للعدد الجديد للعديد من الموضوعات التي تتعلق بمسيرته التمثيلية، إلى جانب آرائه السياسية، وخلافه مع الرئيس دونالد ترامب واعتراضه على إدارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وعن مسيرته التمثيلية وكونه يبلغ من العمر 70 عامًا، قال آل جاكسون إنه سيستمر في التمثيل حتى النفس الأخير له، واستشهد بالنجم الإنجليزي العالمي مايكل كين، الذي يبلغ من العمر الـ86.

وبشأن خلافه من ترامب، قال آل جاكسون إن ترامب له العديد من المعارضين من المواطنين الأمريكين، مضيفًا أن نجوم هوليوود يعترضون بشدة على آراء الرئيس وطريقته في إدارة البلاد. وقال: "إنه يفسد البلاد بطريقته غير الحضارية في التعامل مع من حوله، والبعض يظن أن الأمر على ما يرام وهو بالتأكيد ليس كذلك".

وعن مشاركته ببطولة بأحدث أفلام عالم مارفل السينمائية "Captain Marvel" والذي يعرض حاليًا بدور العرض حول العالم بالتزامن مع عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، قال إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ببطولة هذه النوعية من الأفلام، ولكن ربما هذه المرة تختلف عن أي مرة، نظرًا لكون الفيلم يقدم بطلة خارقة لأول مرة بعالم مارفل السينمائي، إلى جانب استخدام تقنيات جعلته يبدو أصغر سنًا ما جعل شخصيته أكثر مصداقية على شاشة السينما.​