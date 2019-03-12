بالصور.. غادة عبدالرازق محتشمة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير وظهرت خلال الجلسة بإطلالة كلاسيكية وجذابة، ونالت إعجاب عدد منجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستعد الفنانة للمشاركة في سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل "حدوتة مرة" وهو من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج
وكانت غادة شاركت في رمضان الماضى بمسلسل"ضد مجهول"مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.
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