بالفيديو.. عمرو دياب يكشف تفاصيل حفله المقبل في دبي

كشف الهضبة عمرو دياب عن موعد حفله المقبل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر إقامة الحفل يوم

الخميس الموافق 28 مارس من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءٌ، بأسعار تذاكر 260 درهم، 395درهم، 600 درهم.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "مفيش مهم"، خلال الفترة المقبلة، والأغنية ضمن ألبومه الغنائي المقبل، و الذي من المقرر طرحه في صيف 2019.