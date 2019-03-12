محمد إمام لـ جمهوره: يستحق الواحد يموت نفسه علشانكو

وجه النجم محمد إمام رسالة لجمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاٌ: "أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم .. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه".

يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، و من المقرر عرضه ضمن

ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرةهوجان في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، و هو من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد.