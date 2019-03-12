محمد إمام لـ جمهوره: يستحق الواحد يموت نفسه علشانكو

وجه النجم محمد إمام رسالة لجمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاٌ: "أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم .. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه".
يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، و من المقرر عرضه ضمنماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة
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