بالجماجم .. رانيا يوسف تهاجم في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعه صور لها من أحدث جلسة تصوير، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان عليه جماجم.
يذكر أن تشارك رانيا يوسف في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "وبينا معاد"، ويشاركها البطولة غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي،
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