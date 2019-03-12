أحمد فهمي لـ هنا و توتا: أنتوا شايلين الواد سيد الشحات على أكتافكم

وجه النجم أحمد فهمي رسالة لـ هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "الموهوبين بزيادة هنا و توتا .. شايلين المسلسل على أكتافهم بجد .. ليا الشرف انى بشتغل معاهم.. الواد سيد الشحات 2019"، و من المقرر أن يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداث المسلسل في

إطار مجموعة من الأسكتشات الكوميدية المتصلة منفصلة، و هو بطولة كل من أكرم حسني، هشام قدري، و من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي في بطولة فيلم العارف: عودة يونس، هو من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج أحمد علاء الديب، كما

تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، و يدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، و هو بطولة كل من أحمد عز، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح.