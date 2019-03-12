وجه النجم أحمد فهمي رسالة لـ هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "الموهوبين بزيادة هنا و توتا .. شايلين المسلسل على أكتافهم بجد .. ليا الشرف انى بشتغل معاهم.. الواد سيد الشحات 2019"، و من المقرر أن يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداث المسلسل فيإطار مجموعة من الأسكتشات الكوميدية المتصلة منفصلة، و هو بطولة كل من أكرم حسني، هشام قدري، و من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.
يذكر أن الفنان أحمد فهمي في بطولة فيلم العارف: عودة يونس، هو من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج أحمد علاء الديب، كما
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي لـ هنا و توتا: أنتوا شايلين الواد سيد الشحات على أكتافكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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