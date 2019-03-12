أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التديونات " تويتر"، وفاة والدته بالرضاعة.
كاتبًا: "انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله، أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته (إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن)".
وقد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لآل الشيخ، نرصدهم لكم في الآتي:
وجاء في المقدمه الفنان محمد كريم، حيث كتب عبر حسابه بموقع التديونات "تويتر"، تغريدة تعزية وجهها للمستشار تركي، قال فيها: "البقاء لله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".
كما حرص الفنان أحمد صلاح حسني على التعزية أيضًا، كاتبًا: "البقاء لله إنا إليه وإن إليه راجعون، في الجنة إن شاء الله".
وكتب الفنان رابح صقر، عبر حسابه بـ"تويتر": "عظم الله أجرك الله يغفر لها ويرحمها".
وكتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "عظم الله أجرك بوناصر والله يرحمها ويغفر لها، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجوم قدموا واجب العزاء في والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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