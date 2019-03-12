هالة فاخر تبدأ تصوير "قمر هادي" مع هاني سلامة بإحدى المستشفيات

بدأت الفنانة هالة فاخر، اليوم تصوير مشاهدها خلال أحداث مسلسل "قمر هادي"، الذي يقوم بطولته النجم هاني سلامة، بإحدى المستشفيات في السادس من أكتوبر، وذلك بعدما تعاقدت رسميا على المشاركة في بطوله العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، تأليف إسلام حافظ إخراج

رؤوف عبدالعزيز وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي.

ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في رمضان الماضي

بمسلسل "فوق السحاب" أو قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور".

يذكرأن مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي واية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة, تأليف إسلام حافظ , وإخراج رؤوف عبدالعزيز ,وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.