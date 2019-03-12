بالفيديو.. محمد كريم يكشف كواليس تصوير فيلمه مع نيكولاس كيج

كشف النجم محمد كريم تفاصيل تصوير فيلمه الجديد بعنوان "A Score to Settle"، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، الفيلم بطولة كل من نيكولاس كيج، بنجامين برات، كارولينا ويدرا، إيان تراسي، نيكول مونوز، ناعومي سيمسون، و من تأليف جون نيومان،و إخراج شون كو.
يذكر أن الفنان محمد كريم يشارك في بطولة فيلم "خطيب مراتي"، و تدور أحداثه في إطار رومانسي درامي خفيف قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، و ما يتعرضون له في
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