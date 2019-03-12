كشف المطرب الشاب محمد عساف عن تحضيره لأغنية عراقية جديدة بعنوان "بصراحة"، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه أثناء لقائه في برنامج mbc trending.
وقال عساف في الفيديو المنشور علي صفحةالبرنامج الرسمية بموقع "إنستجرام"، أن الأغنية باللهجة العراقية بعنوان "بصراحة"، كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، والموسيقي الخاصة بها قريبة من أغنيته العراقية
وفي النهاية تمني أن تنال الأغنية نفس الأستحسان التي لاقته "مكانك خالي" عند جمهوره، والتي كتبها ولحنها نفس الأشخاص وأنه متفائل كثيرًا بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "كلش مكانك خالي".. محمد عساف يحضر لأغنية عراقية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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