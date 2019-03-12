بعد نجاح "كلش مكانك خالي".. محمد عساف يحضر لأغنية عراقية جديدة

كشف المطرب الشاب محمد عساف عن تحضيره لأغنية عراقية جديدة بعنوان "بصراحة"، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه أثناء لقائه في برنامج mbc trending.

وقال عساف في الفيديو المنشور علي صفحة

البرنامج الرسمية بموقع "إنستجرام"، أن الأغنية باللهجة العراقية بعنوان "بصراحة"، كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، والموسيقي الخاصة بها قريبة من أغنيته العراقية"مكانك خالي".

وفي النهاية تمني أن تنال الأغنية نفس الأستحسان التي لاقته "مكانك خالي" عند جمهوره، والتي كتبها ولحنها نفس الأشخاص وأنه متفائل كثيرًا بها.