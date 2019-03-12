تعاقد المنتج محمد السبكى بشكل رسمى مع الملاكم العالمى مايك تايسون للمشاركة فى بطولة فيلم "حملة فرعون"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ومن المقرر أن يبدآ مايك تايسون التصوير يوم 19 مارس الجارى،إذ يصل القاهرة يوم 17 مارس ، ثم يستعد للتصوير مع أبطال الفيلم مباشرة، بصحبة المنتج محمد السبكى والمخرج رؤوف عبد العزيز، وباقى فريق الممثلين، كذلك من المقرر أن يعلن السبكى عن مفاجأة مدوية
يشار إلى أن "مايك تايسون" أو مالك تايسون ملاكم أمريكي، ملقب بـالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما.
يذكر أن فيلم "حملة فرعون" بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى روبى، ، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكى.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. السبكي يتعاقد مع نجم عالمي للمشاركة في "حملة فرعون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.