كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام يستأنف تصوير"هوجان" في مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفنان محمد إمام، تصوير مشاهده في مسلسل "هوجان" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان "أوس أوس" و"صلاح عبد الله" وعدد أخر من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل.

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ولأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحى فى أحداث العمل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، ويأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان".

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.