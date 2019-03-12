الأمير هاري وميغان ماركل لا يعيشان برفاهية كما يعيش الامير ويليام وكيت ميدلتون

الأمير هاري وميغان ماركل

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أنّ “الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل لا يتمتعان بحياة الرفاهية التي يعيشاها الامير ويليام وكيت ميدلتون. وأوضحت مصادر مقربة من الثنائي أنّ لم يوظفا طباخ خاص لإعداد الطعام لهما، إذ ان ميغان هي من تقوم بإعداد الوجبات لوحدها اضافة الى انها هي تهتم بمكياجها وتصفيف شعرها بنفسها.

وبحسب “ميرور”، فإنّ “ميغان ماركل تهتم كثيراً بأناقتها وتحرص على اختيار الملابس بعناية واهتمام كبيرين، الأمر الذي جعلها تحرز لقب “الأكثر أناقة بين النساء في عام 2018”.