كيم كارداشيان تتقمص شخصية شكران مرتجى “طرفة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:27 مساءً -

شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة قام بها أحد المعجبين، حيث بدت فيها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهي تتقمص شخصية “طرفة” التي قدمتها مرتجى في مسلسل “دنيا” مع الممثلة السورية أمل عرفة.



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وعلّقت مرتجى على الصورة بالقول:”موتتني ضحك طرفه”.

ومن ناحية أخرى كانت روت مرتجى قصة مفاجئة حصلت معها في العاصمة اللبنانية بيروت، وكتبت عبر حسابها الخاص :”بدي احكيلكم شو صار معي بالحمرا بالمختصر نسيت المفتاح بالسيارة، اجا شخص ما عرفني، جاب ميكانيكي وفتحلي السيارة ودفع ما قبل ياخد، وهالصبية ضلّت معي. المهندس أحمد الحاج شكراً لبنان اذا خليت خربت شكرررا من قلبي”.