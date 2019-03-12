تامر حسني للمرة الثالثة في السعودية

يطل النجم المصري تامر حسني على جمهوره في المملكة العربية السعودية، يوم ٢٣ مارس/اذار الحالي، حيث سيحيي حفلا غنائيا في الواجهة البحرية بمدينة الخبر السعودية، ضمن فعاليات مهرجان موسم الشرقية.

هذا الخبر السعيد زفّه حسني لمتابعيه في منشور على حسابه الرسمي عبر موقع “انستغرام”، حيث شكر ادارة المهرجان على استضافتها له، قائلا: “الى جماهير المملكة العربية السعودية الحبيبة، تشرفت باختياركم لي للمرة الثالثة على التوالي بالغناء امامكم في مهرجان موسم الشرقية في الواجهة البحرية – الخبر.. شكرا لادارة المهرجان المحبة والقلوب عند بعضها انشاء الله في انتظاركم يوم ٢٣ مارس”.

وقد حظي هذا المنشور بعدد هائل من التعليقات من قبل محبي ومتابعي تامر حسني، وخصوصا السعوديين والمقيمين في المملكة، الذين عبّروا عن حبهم الكبير لنجمهم المفضّل واظهروا حماسة شديدة لحضور الحفل.

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الجدير بالذكر ان هذا الحفل سيكون الثالث للنجم تامر حسني في السعودية، وذلك بعد احيائه حفلين، الاول في مارس/اذار ٢٠١٨ والثاني في شهر فبراير/شباط الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

اللافت ان المملكة العربية السعودية تشهد خلال الفترة الماضية عدة حفلات غنائية، وذلك وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.