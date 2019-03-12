متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله بأنها ملتزمة مع فضائية " mtv"، للسنة الثالثة على التوالي، فكتبت مسلسلًا سوف يُعرض في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدةً بأنها بذلت جهدًا كبيرًا في عملها الجديد.
وأضافت كارين لـ"فوشيا"، بأنها لا تردُّ على من ينتقدها أو يُهاجمها، لأنها حرية رأي، ويجب احترامها، وفي حال اقتنعت بهذه الانتقادات فإنها تنظر فيها، أو أنها لا تكترث بها. متطرقةً إلى موضوع أعلى "ريتينغ" وغيرها من الأمور المتعلّقة بمسيرتها الفنية.
وتُشارك الممثلة أيضًا هذا العام في دور البطولة للمرة الأولى مع الممثل عمار شلق، ليكوّنا ثنائيًا خلال السباق الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر كارين رزق الله: بذلتُ جهدًا في عملي الجديد.. ولا أعدُ الجمهور بأعلى "ريتينغ"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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