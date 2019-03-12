نجوم قرروا الانفصال في رمضان المقبل بعدما حققوا نجاحات مُشتركة

حقق عدد من النجوم نجاحات كبيرة معًا في مسلسلات رمضان على مدار السنوات الماضية ورغم تحقيق هذا النجاح إلا أن هؤلاء النجوم ابتعدوا عن بعضهم في رمضان المقبل من بين هؤلاء النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم وهما الزوجان اللذان حققا نجاحات معًا في السينما والتلفزيون قبل زواجهما من خلال فيلم عتبة ستات ومسلسل حق ميت وبعد زواجهما نجحا معًا في مسلسل عزمي وأشجان إلا أن كلاهما في هذا العام يقدم عملًا مختلفًا فإيمي تقدم مسلسل "سوبر ميرو" عن فتاة خارقة والرداد يقدم مسلسل "الزوجة 18 "وإن كان العملان سيحملان الكوميديا

وقرر مصطفى خاطر وياسمين عبد العزيز الانفصال في رمضان المقبل فبعد أن نجحا معا في مسلسل هربانة منها عام 2017 وتقديم مجموعة من القصص الدرامية في العمل إلا أنهما لم يتعاونا معًا فياسمين تعود في مسلسل الملكة وتدور أحداثه بشأن صراعات كبيرة بين عالم رجال الأعمال بينما خاطر يقوم بتصوير طلقة حظ وفيه يتورط خاطر في جريمة لم يرتكبها يحاول إثبات براءته

و يختفي التعاون بين الكاتب يوسف معاطي والفنان عادل إمام للعام الثاني على التوالي فبعد مسلسل عفاريت عدلي علام وقبله العراف وفرقة ناجي عطالله ومأمون وشركاه وأستاذ ورئيس قسم لم يتعاون معاطي مع عادل إمام بل قام الفنان عادل إمام بالتعاون مع كتاب شباب العام الماضي في مسلسل عوالم خفية ويتعاون في هذا العام مع الكاتب أيمن بهجت قمر

و يبتعد الكاتب أحمد عبد الفتاح عن الفنان مصطفى شعبان مرة أخرى للعام الثاني أيضًا بعد أن حققا معا مجموعة من النجاحات في الدراما من خلال اللهم إني صائم ،، أبو البنات ،، مولانا العاشق ،، دكتور نسا ،، مزاج الخير ويتعاون شعبان في رمضان القادم مع الكاتب محمد سيد بشير في أبو جبل أما أحمد عبد الفتاح فانتهى من كتابه مسلسل بحر الذي يقوم ببطولته ماجد المصري

و تبتعد كلا من دنيا وإيمي سمير غانم عن بعضهما منذ نجاح عملهما نيللي وشريهان عام 2016 ونجاحهما معا في فيلم إكس لارج إلا أنهما لم يلتقيا معا إلى في المهرجانات الفنية ولكن لم يجتمعا في عمل جديد على الرغم من توقع المشاهدين استمرار تعاونهما معا بعد 2016 ولكنه لم يحدث حتى الآن

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