شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يستأنف تصوير "فلانتينو" فى منزله بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الزعيم عادل إمام لبلاتوة مسلسله "فلانتينو"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، فى ديكور منزله بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانتهى مخرج العمل رامى إمام من تصوير مايقرب 40% من مشاهد الزعيم التى تتضمنها أحداث المسلسل. مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل على شبكة قنوات إعلام المصريين.

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