مهرجان المسرح العربى يكرم فوزى فهمى وعمداء المعهد العالى للفنون المسرحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، عمداء المعهد العالى للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون ومنهم الدكاترة فوزى فهمى وأحمد سخسوخ وعبد المنعم مبارك وحسن عطية ومصطفى سلطان وعبد الناصر الجميل وجلال حافظ وسناء شافع وسمير أحمد جلال الشرقاوي. وشكر الدكتور أحمد سخسوخ إدارة المهرجان على تكريمه وقال إنها لمسة وفاء مهمة وتحدث بعدها عن الفنان الكبير زكى طليمات وروى للحضور قصة إنشاء المعهد العالى للفنون المسرحية الدورة الـ36 من مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات" تنظمها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى وتحمل شعار "صدق حلمك.. تتصدق ".

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