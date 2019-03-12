شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ماجد الكدوانى عقب تكريمه بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ماجد الكدوانى فى حفل افتتاح مهرجان المسرح العربى كأحد خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية الذين أصبحوا من نجوم مصر الكبار. وعقب تكريمه تحدث الكدوانى وشكر الحضور جميعًا ثم خص الأساتذة الذين تعلم منهم وهم سناء شافع وجلال الشرقاوى ثم تحدث عن أهمية مهنة الفن وقيمة الفنان وقيمة ما يقدمه ثم نصح الطلاب فى كلمات مؤثرة ومهمة جدًا. يذكر أن الدورة الـ36 من مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات" تنظمها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى ويحمل شعار "صدق حلمك.. تتصدق".

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