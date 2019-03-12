محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر اليوتيوبر شادي سرور، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، منشور وجه به "رسالة تحذيرية" للفنان محمد رمضان.
كتب سرور: "تحذير.. لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، قبل ما تفكر تغني أصلاً، تحياتي كابوسك".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شادي سرور يهدد محمد رمضان: هقعدك في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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