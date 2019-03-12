بعد الإعلان الرسمي.. 7 حقائق عن بطل "Aladdin" الكندي من أصل مصري مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "ديزني" الإعلان الدعائي الرسمي للنسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin"، والذي يقوم ببطولته الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، ويشاركه البطولة النجم الأمريكي ويل سميث.

إليكم 10 معلومات عن مينا مسعود:

1. ولد في مصر وهاجر إلى أونتاريا في كندا.

2. تخرج في جامعة "Ryerson University" بأحد البرامج المسرحية.

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3. بدأ أولى مشاركاته الهامة بمسلسل الدراما والغموض "Open Hart" إنتاج شبكة "ABC" تحت اسم جاريد ماليك.

4. شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية منها "Nikita" عام 2011، "King" عام 2012، "Open Hart" عام 2015، ومؤخراً بمسلسل "Tom Clancy’s Jack Ryan" عام 2018.

5. فيلم "علاء الدين" هو أولى بطولاته السينمائية الهامة في هوليوود.

6. انتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلم التشويق "Strange But True" المقرر طرحه تجاريًا خلال العام الجاري.

7. من هواياته المفضلة كرة السلة وكان عضوًا في فريق كلة السلة بفترة الثانوية، كما يهوي ركوب الخيول. ​