مكي يعتذر عن "مشربتش من نيلها" بسبب "عقد يعقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال السيناريست عمر طاهر إنه لا يعلم شيء عن اعتذار الفنان أحمد مكي عن بطولة فيلم "مشربتش من نيلها" الذي كتبه " طاهر" ويخرجه سامح عبد العزيز.

وأضاف عمر طاهر في تصريحات لموقع "الخليج 365":" أن مشروع الفيلم في مرحلة التعاقدات، ولم يتم تحديد موعد لتصويره".

وأعلن الفنان أحمد مكي اعتذاره عن تصوير فيلم" مشربتش من نيلها" بسبب ارتباطه بفيلم "عقد يعقد" الذي يعود به للسينما.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز صرح لمصراوي أن فيلم "مشربتش من نيلها" سيتم عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي.