هؤلاء قدموا واجب العزاء في والدة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على " تويتر" تغريدة أعلن بها وفاة والدته بالرضاعة.

كتب آل الشيخ: "انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله، أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته (إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن)"

وقد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لآل الشيخ، نرصدهم لكم في الآتي:

محمد كريم

الفنان محمد كريم كتب، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة تعزية وجهها للمستشار تركي، قال فيها: "البقاء لله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

أحمد صلاح حسني

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كما حرص الفنان أحمد صلاح حسني على التعزية أيضًا، وكتب: "البقاء لله إنا إليه وإن إليه راجعون، في الجنة إن شاء الله".

رابح صقر

وكتب الفنان رابح صقر، عبر حسابه على "تويتر": "عظم الله أجرك الله يغفر لها ويرحمها".

نوال الكويتية

وكتبت الفنانة الكبيرة نوال، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "عظم الله أجرك بوناصر والله يرحمها ويغفر لها، إنّا لله وإنّا إليه راجعون". ​