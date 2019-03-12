أنطونيو بانديراس وبينلوبي كروز بجلسة تصوير في مدريد لفيلمهما "Pain & Glory"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع أبطال فيلم "Pain & Glory" اليوم الثلاثاء لجلسة تصوير بحضور بطلي الفيلم أنطونيو بانديراس وبينلوبي كروز، وذلك بفندق فياماجنا في مدريد، إسبانيا.

والجلسة تضمنت عدد من أبطال الفيلم منهم المغني الإسباني، أسير إتكسينديا، سيزر فيسنت، ليوناردو سباراجليا، جوليت سيرانو، نارا نوفاس، جولين لوبيز، وكاتب ومخرج الفيلم، بيدرو ألمودوبار، ترويجاً واستعداداً لطرح الفيلم بدور العرض الإسباني والعالمي يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري.

والفيلم تدور أحداثه حول مخرج يتأثر باختياراته الحياتية بعدما يقوم ماضيه بتتبعه، وهو مأخوذة أحداثه من فيلم الدراما " 8½" للمخرج الإيطالي الراحل فيديريكو فليني عام 1963.