خاص| أصغر أبناء ونيس ريم أحمد تتحدث عن ماما "مايسة" في ذكري ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تمر اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، النجمة الكوميدية التي ارتبط اسمها بمسلسل "يوميات ونيس"، الذي جسده الفنان محمد صبحي، وتألقت فيه سعاد نصر.

وبهذه المناسبة تحدثت الفنانة الشابة ريم أحمد التي جسدت دور "هدي"، الابنة الصغيرة ضمن أحداث المسلسل الأشهر في تاريخ الدراما المصرية لتحكي عن كواليس علاقتها بالراحلة سعاد نصر.

وبنبرة تحمل البكاء، قالت "ريم"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجرد تذكر سعاد نصر يعطى إحساسا بالحزن، لأنها شخصية عزيزة جدا على قلوبنا كلنا".

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وأضافت: "الله يرحمها وقفت جنبنا كلنا، وكانت تعمل لنا أكل وتلمنا جنبها ونأكل من إيدها وحاجات كثيرة نتذكر لها بالخير وندعلها بالرحمة".

واستطردت: "أنا جمعني بها بمواقف كتير بس للأسف كنت وقتها صغيرة جدًا كان عمري 4 سنوات تقريبًا، وكانت تجيب بنتها "فيروز" معها التصوير عشان تلعب معايا".

وعن تلقيها خبر وفاتها أوضحت "ريم" أنها تلقت خبر الوفاة من التليفزيون لأني وقتها كنت صغيرة، ولكن أصابها حالة من الذهول من صدمة الخبر".

وختمت كلامها: "الله يرحمها علمتنا حاجات كتير وافتقدناها جدا، ربنا يرحمها إن شاء الله".