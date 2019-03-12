طالبت الاعلامية الاردنية علا الفارس السلطات السعودية بملاحقة بعض المغردين والذين اتهمتهم بالطائفية والعنصرية.
وقالت علا الفارس في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان ، لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة، اتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات اذ انهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه ابناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء .”.
كما قالت علا الفارس انها بدأت في اتخاذ اجراءات قانونية في امريكا ضد المغردين المسيئين اليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا طلبت علا الفارس من السلطات السعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.