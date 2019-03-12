هند صبرى تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هند صبرى، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "، صوره من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية ، من خلال بلوزة من اللون الأبيض والأسود ، بالإضافة إلى وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية ، من خلال بلوزة من اللون الأبيض والأسود ، بالإضافة إلىاعتمادها على مكياج بسيط . يذكر أن هند صبرى من المقرر أن تظهر ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق والذى يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم.

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