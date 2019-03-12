بالفيديو.. لهذا السبب هاني شاكر يشكر تركي آل الشيخ

نشر الفنان هاني شاكر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو برومو حفلته القادمة في السعودية. وعلق على الفيديو كاتبًا: شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمكم المتواصل والمستمر لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بجدة في 26 مارس الجاري. على دعمكم المتواصل والمستمر لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بجدة في 26 مارس الجاري. يُذكر أن الفنان هاني شاكر تعاون مع الشاعر الغنائي ناصر الجيل مؤخرًا في أغنية "شبهك أوى" من ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.

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