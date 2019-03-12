بالفيديو.. ويل سميث يكشف كواليس تصوير "علاء الدين" قبل طرحه

كشف النجم العالمي ويل سميث كواليس تصوير فيلم علاء الدين، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم الجمعة الموافق 24 مايو المقبل، و هو بطولة كل من اعومي سكوت، مروان كينزاري، مينا مسعود، نسيم بيدراد، نعمان آكار، نافيدنيغبان، كاميل ليميزفسكي، اٌدم كولينز، و من تأليف جون أوجوست، و إخراج جاي ريتشي.
يذكر أن الفنان العالمي ويل سميث يشارك في بطولة فيلم بعنون "Spies in Disguise"، وتدور أحداث عندما يقع حدث و يجعل العالم بأسره عُرضة للخطر، يصبح
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