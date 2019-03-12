نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر خاصية الحالة بحسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رسالة بطريقة غير مباشرة لأمها. كاتبة: "في إمهات حرام فيهم كلمة أم لأن كلمة الأم بحد ذاتها مسئولية حرام ونعمة من ربنا حرام تقال لنساء أنجبوا فقط". لأن كلمة الأم بحد ذاتها مسئولية حرام ونعمة من ربنا حرام تقال لنساء أنجبوا فقط". وأضافت: "اللي عندو كلمة أم بكل ما تحمل Advertisements الكلمة من مشاعر الأمومة ..ما يتأخر لحظة يقدسها بروحه إذا طلبت". يذكر أن هيفاء وهبي لم تلتق ابنتها زينب أكثر من ٢٠ عاما حيث تركتها من أجل الفن بعد أن اشترط زوجها منعها من رؤية ابنتها إذ اتجهت للغناء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأم .. ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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