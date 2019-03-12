بالفيديو.. تامر حسني بدء عرض "البدلة" بإحدى الدول الأجنبية

أعلن نجم الجيل تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بدء عرض فيلمه "البدلة" في دولة كندا، حيث نشر فيديو كشف من خلاله عن اقبال جمهوره علي العرض،كاتباٌ عليه: "شكر خاص إيفل نبيل علي مجهودك، و بشكر كل جمهوري في كندا"، و تدور قصة الفيلم حول حمادة و وليد، الذين

ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملاءهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل، و هو من تأليف أيمن بهجت قمر، و إخراج محمدجمال العدل، و بطولة كل من ماجد المصري، أكرم حسني، دلال عبد العزيز، أمنية خليل، حسن حسني، شريف حلمي، ياسر علي ماهر، محمود البزاوي، يارا فهيم.

يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو بطولة كل من زينة، خالد الصاوي، أحمد فتحي، عزت أبو عوف، نانسي صلاح، محمد سلام، عائشة بن أحمد، و من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج سعيد الماروق.