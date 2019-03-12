ديانا حداد تطرح أحدث أغانيها باللهجة المصرية

تضع الفنانة ديانا حداد، اللمسات النهائية على أحدث أغنياتها، المقرر طرحها على طريقة السينجل باللهجة المصرية، وتعاونت حداد فيها مع كلمن الشاعر الغنائى ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع الموسيقى أحمد عبدالسلام.
يذكر انها تستعد للسفر إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إحياء حفل غنائى هناك تحت رعاية الشيخ دعيح الخليفة الصباح وذلك يوم 28 مارس الحالى بأحد الفنادق الكبرى هناك.
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