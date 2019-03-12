بـ"حبك حياة" .. مدحت صالح يحتفل بعيد الأم

انتهي المطرب مدحت صالح، من تسجيل أغنية سنجل جديدة تحمل اسم "حبك حياة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، ومن المقرر أن يتم عرضها قريبا. الأم، ومن المقرر أن يتم عرضها قريبا. والأغنية من كلمات الشاعر أحمد بريء، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع يحيى يوسف. يذكر ان تم إعداد فيديو كليب للأغنية مع المخرج هانى كامل، الذى نفذها كى يناسب الاحتفال بهذا اليوم.

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