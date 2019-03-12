نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة صور جديدة مع خطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجز على شاطئ أحد المدن الساحلية.



وشاركت جينيفر صورة لخاتم خطوبتها خلال الأيام القليلة الماضية ولاقت إعجاب الملايين من متابعيها.



وأظهرت الصور الجديدة "أليكس" وهو جالس على ركبتيه ويطلب منها الموافقة على إتمام الخطوبة، مما يبرز الرومانسية التى



يذكر أن أليكس رودريجز هو سيكون الزوج الرابع لجينيفر لوبيز، من المقرر أن تنطلق لوبيز في جولة غنائية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. الأيام القليلة الماضية ولاقت إعجاب الملايين من متابعيها.وأظهرت الصور الجديدة "أليكس" وهو جالس على ركبتيه ويطلب منها الموافقة على إتمام الخطوبة، مما يبرز الرومانسية التىتجمعهما .يذكر أن أليكس رودريجز هو سيكون الزوج الرابع لجينيفر لوبيز، من المقرر أن تنطلق لوبيز في جولة غنائية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جينيفر لوبيز تكشف لحظة تقديم خاتم أليكس رودريجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.