قامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بتكريم د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقديرا لجهودها ودورها الكبير غير المحدود في نجاح الدورة الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي والتي شهدت حضور جماهيري كبير من أبناء جنوب مصر.
ومنح وفد المهرجان المكون من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، د. عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، الكاتبالصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، وزير الثقافة شهادة تقدير ودرع المهرجان لدعمها غير المحدود للمهرجان وإدارته منذ انطلاق دورته الأولي، وعبروا بها عن شكرهم العميق لكل هذه الجهود التي تبذلها في سبيل نهضة الثقافة المصرية بشكل عام والمهرجانات السينمائية بشكل خاص.
كما أعرب وفد المهرجان عن بالغ تقديرهم الدور الذي لعبته كافة قيادات وزارة الثقافة
وفي ختام الجلسة وجهت وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم التهنئة لوفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لنجاح دورته الثالثة مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو تركيزه علي المضمون مشيرة إلي أن ما تحقق في الدورة الثالثة من نجاح وحضور جماهيري هو نتاج جهد متواصل مدته 3 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.