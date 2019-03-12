بسبب أحمد فهمي وهنا الزاهد.. صاحبة السعادة تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

دخلت حلقة الإعلامية إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة بموقع "يوتيوب"، من جديد وذلك بعد عرض حلقتها الجديدة مع كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد من الموسم الجديد من

برنامجها "صاحبة السعادة" على مجموعة قنوات dmc.

وحققت الحلقة بعد ساعات قليلة من طرحها ما يقرب من 200 ألف مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المركز

15 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر والذى يضم 50 مركزا.

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واستضافت إسعاد يونس، خلال تلك الحلقة أحمد فهمى وهنا الزاهد ، ليتحدثوا عن قصة الحب التى جمعت بينهم، بالإضافة إلى العديد من المواقف الطريفة خلال فترة خطبتهما .