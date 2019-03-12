دخلت حلقة الإعلامية إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة بموقع "يوتيوب"، من جديد وذلك بعد عرض حلقتها الجديدة مع كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد من الموسم الجديد منبرنامجها "صاحبة السعادة" على مجموعة قنوات dmc.
وحققت الحلقة بعد ساعات قليلة من طرحها ما يقرب من 200 ألف مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المركز
واستضافت إسعاد يونس، خلال تلك الحلقة أحمد فهمى وهنا الزاهد ، ليتحدثوا عن قصة الحب التى جمعت بينهم، بالإضافة إلى العديد من المواقف الطريفة خلال فترة خطبتهما .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أحمد فهمي وهنا الزاهد.. صاحبة السعادة تدخل قائمة الأعلى مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.