ما هو أعظم ميراث في نظر سونام كابور؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ترى الممثلة سونام كابور أن الميراث لا يتعلق بالمال أو الملكية، بل يكون فقظ عبر اكساب القيم الحميدة، الممثلة مسرورة لأن والديها ساعدوها في العثور على طريقها، وأعطوها الشجاعة للدفاع عن نفسها.

في مقال مكتوب لـ”سي إن إن”، تحدثت سونام التي -قدمت طوال مسيرتها المهنية أفلامًا مثل Khoobsurat وNeerja وPrem Ratan Dhan Payo- حول كيف ساعدت الأعمال والقيم التي تلقتها في منزلها في تثبيت دعائم مشوارها الفني والمهني إلى حد كبير.

وقالت سونام: “كلما فكرت في الأمر، الميراث ليس عن المال أو الملكية أو التراث، إنها القيم التي تغرسها في أطفالك، علمهم أن يفعلوا الشيء الصحيح وأن يدافعوا عن أنفسهم وعن الآخرين، لصالح أنفسهم”.

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وأضافت في مقالها على الموقع العالمي “بالنسبة لي، علاقة والدي بي مثل علاقتي بأفلام بوليوود، والدى أنيل التقى، وهو ممثل، بـ سونيتا، وهي عارضة أزياء ومصممة أزياء سابقة، في المدرسة الثانوية، وسقط الاثنان في الحب، وتزوجا بسعادة لمدة 35 عاما.

وتابعت: “عندما كنا صغارا، كنا أنا وأخي وأختي أفضل الأصدقاء والشركاء، كانوا يدعمون أهداف بعضهم البعض والعمل معا لتربية أسرهم، بغض النظر عن ما يمليه المجتمع، عندما كان والدي يكافح في بداية مسيرته في التمثيل، على سبيل المثال، دعمته أمي ماليًا من خلال عمل عرض الأزياء، على الرغم من أنها كرهت أن تكون أمام الكاميرا.

في سياق مختلف، تزوجت سونام كابور من رجل الأعمال أناند أهوجا في حفل زفاف هندي تقليدي جرى في مومباي صباح الثلاثاء 8 مايو 2018. وقد حضر الحفل، الذي أقيم في منزل عمة سونام في باندرا في المدينة، فقط العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.