نجوم الفنّ العربي يوجّهون رسالة لأصحاب الهمم عبر "العين الإخبارية"

وجّهت مجموعة من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي رسالةً لأصحاب الهمم، بمناسبة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" والتي تنطلق الأربعاء ١٤ مارس/آذار الجاري.



وأبدى الفنان المصري والسفير الدولي للأولمبياد حسين فهمي، سعادته البالغة بإقامة هذه الدورة في أبوظبي، مؤكداً أن الإمارات دولة رائدة في العالم العربي ولها علاقات متميزة ومتينة مع شقيقتها مصر.





من جهته، قال المخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي: "ياأصحاب الهمم كنتم دائماً معنا يداً بيد في بناء هذا الوطن، لذا لا تتوقعوا من دولةٍ مُحبّة للسلام والخير مثل الإمارات ألاّ أن تكون معكم قلباً وقالباً".





وأكد المخرج البحريني بسام الذوادي أن: "أصحاب الهمم تعلّمنا منهم، فهؤلاء يستطيعون أن يصنعوا فيلماً دون أن يروا، كما يُمكنهم الفوز ببطولة دون جري، والتفوّق على مجموعةٍ من الطلبة بِلا كتابة .. وهي قوة غير موجودة لدى آخرين، لذا نحن نتعلم منهم ومن عزيمتهم".





وذكر المخرج العماني خالد الزدجالي أن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من أيّ مجتمع بشكل كامل، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في الأولمبياد.





الممثلة والمغنية المصرية سيمون أبدت احترامها الكبير للدول والشعوب التي تهتم بأصحاب الهمم، لا سيّما في الرياضة والفنّ، وبدوره شكر الإعلامي المصري شريف مدكور دولة الإمارات على جهودها ومبادراتها الرائدة، مثمناً سعيها المتواصل إلى نشر السعادة لدى مواطنيها وفي البلدان الشقيقة والصديقة.





الممثل المصري محمود قابيل قال لأصحاب الهمم: "نحن نحبكم وأنتم فخر لنا .. ارفعوا رؤوسنا كما تفعلون دائماً".





من جانبه، وجّه الكاتب السينمائي مدحت العدل التحية لأصحاب الهمم بقوله: "أنتم أفضل منا ونحن ننظر إليكم بإعجاب لِنسير خلفكم وليس العكس، فأنتم قادرون على منح الحياة طعماً أجمل".





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في الإطار ذاته، وصفت الفنانة المصرية هالة صدقي أصحاب الهمم بالأبطال غير العاديّين، مُعبّرةً عن فخرها بهم.





وأشادت الفنانة اللبنانية مادلين طبر بحكومة وشعب دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي، بِكلمتها: "أحسنتم".





أما الممثل المصري محسن منصور فدعا الجميع إلى النسج على منوال أبوظبي في الاهتمام بأصحاب الهمم، مع متابعة هذه الدورة المهمة، بينما جزم المطرب المصري محمد سراج بـ "أننا نتعلم جميعاً من قوة هذه الفئة وصبرها وإصرارها على النجاح"، ونصحت المطربة المصرية شذى أصحاب الهمم بأن يكونوا أقوياء ويواصلوا التميّز.

وأفادت الممثلة المصرية عبير صبري بأن الإمارات دولة سباقة دائماً إلى المبادرات الخيرية والإنسانية، وجميع الناس يحبّونها، فيما تمّنت الممثلة المصرية انتصار التوفيق والنجاح للمشاركين ضمن الأولمبياد.





وذكرت الفنانة البحرينية سماح زيدان: "رسالتي لأصحاب الهمم شدّوا حيلكم كلنا معكم، وأنتم لستم أصحاب احتياجات خاصة بل نحن .. أنتم أبطال".





الفنانة المصرية سلمى الديب قالت لأصحاب الهمم: "أنتم أبطال فعلاً ولديكم قدرات خارقة .. نحن فخورون بكم لأنكم تعلموننا كيف نصبح أصحاب إرادة"، كما شاطرتها الرأي الفنانة المصرية ريم البارودي.





وأفادت الفنانة المصرية زيزي عادل: "سعيدة بوجود هذا الأولمبياد الذي يرعي أصحاب الهمم، خصوصاً وأن لهم حق كبير علينا يجب الوفاء به"، وأكدت على المعني ذاته رانيا الخطيب، والمطرب المصري حاتم فهمي.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة المصري، أن الله حبا أصحاب الهمم بقدرات وإمكانات ليست موجودة لدى سائر البشر، وهم نموذج نستلهم منه وليس العكس.





من جهته، أبدى الممثل المصري أحمد وفيق فخره بدولة الإمارات وسبقِها وريادتها الدائمة، واصفاً تنظيم الأولمبياد بالشرف للعالم العربي.