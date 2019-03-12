نجوم الفن يوجهون رسالة خاصة لأصحاب الهمم

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ عدد كبير من المشاهير العرب دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لاستضافتها الأولمبياد الخاص لذوي أصحاب الهمم في دورة استثنائية‎، موجهين رسالة دعم للمشاركين في الأولمبياد.

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