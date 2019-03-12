سلمى رشيد ترد بعنف على منتقدي حفلها: عقولكم فارغة

بعد ان تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب حفلتها الأخيرة في المغرب بمناسبة عيد المرأة العالمي، حيث تداول رواد مواقع التواصل بعض الفيديوهات من حفلتها حيث ظهرت القاعة خالية من الجمهور ما دفع بالبعض الى التحدث عن فشل الحفل.

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ردت الفنانة سلمى رشيد على هذه الاقاويل بنشرها مجموعة من الصور من اجواء الحفل. موضحة في رسالة نشرتها على حسابها على انستغرام ان الحفل نُفذت جميع بطاقاته.

وقالت: “رسالة للبعض : للاسف عقولكم اللي طلعت فارغة وليس مقاعد حفلي … الحفل الحمد لله كان sold out . والفيديو اللي تحاولون الترويج له هو فيديو نهاية الحفل كنت خرجت ورجعت اسلم على الجمهور اللي كان لازال متواجد بالمسرح وغنيت معهم. صعب تشترون محبة الناس. الحمد لله على هده النعمة .. وشكراً لجمهور وجدة على هذا الحضور الجماهيري والمحبة. احبكم وشكرًا على تكريمي باليوم العالمي للمرأة. وكيفما قال سيدنا الله ينصره (الله يكثر من حسادنا). ومبروك عليا الاربعة مليون محب على الانستا احبكم”.

وكانت سلمى رشيد قد احتفلت بتخطي حسابها على انستغرام حاجز الـ 4 ملايين متابع.