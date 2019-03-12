إسراء أوغلو تتحدّث اللهجة الشامية وتُخاطب جمهورها بكلمات طريفة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول روّادُ مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفًا للفنانة التركية إسراء أوغلو والشهيرة بشخصية ميسر في المسلسل التركي الشهير "فاطمة".

وتظهر أوغلو في الفيديو مُرتدية الحجاب وتتحدّث باللغة العربية وتحديدًا اللهجة الشامية، ويظهر صوت أحد الأشخاص في الفيديو وهو يُلقّنها، إذْ تقول أوغلو بطريقة طريفة: "شفت خيال خوفني.. ما عرفت هو جني والا انسي.. دخيلكن".

وتفاعل البعض مع الفيديو مُعبّرين عن إعجابهم بطريقة أوغلو المميزة والفكاهية، مُطالبينها بالمشاركة في عدد من الأعمال العربية والسورية خاصة، مؤكّدين أنها تتمتع بـ "كاريزما" تُساعدها دائمًا على تقديم الأعمال الكوميدية.

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وحقّقت أوغلو شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب دورها المميز في مسلسل "فاطمة" أمام الفنانة التركية بيرين سات والتي تحوّلت علاقتهما لصداقة بعد مشاركتهما سويًا بالعمل.

وعلى الصعيد الشخصي تعيش أوغلو قصة حب مع شاب يصغرها بـ 14 عامًا، وكانت أوغلو قد رفضت الزواج منه، لعدم رغبتها بخوض التجربة مجددًا، حيث سبق لها وأن تزوجت وهي في عمر الـ 13 عامًا ولديها ابنة، وتتعرّض الفنانة التركية دومًا للانتقادات بسبب علاقة الحب هذه.