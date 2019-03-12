رانيا يوسف تتألق بإطلالة ربيعية وتعيد للأذهان فستان الأزمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من طلة إلى أخرى تثير الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة من الجدل بين جمهورها، وتؤكد في كل مرة أنها لا تلقي بالا لمنتقديها.

بعدسة المصور الفني محمود عاشور ظهرت رانيا بطلة جديدة كاشفة، حيث اختارت فستان أسود قصير يظهر ساقيها، وزادت على ذلك بأن الفستان شفاف من الأعلى ويظهر ملامح جسدها.

الفنانة المصرية بدت أقرب بهذه الطلة لما ظهرت به من قبل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، والذي أحدث ضجة واسعة وسبب لها أزمة، ولذلك توقع الجمهور أن يثير هذا الفستان ضجة مشابهة لسابقتها.

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يُذكر أن رانيا يوسف تعرضت للمساءلة القانونية بعدما ظهرت بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة 2018، ولكنها أثبتت حسن نيتها للنيابة عندما قالت إن الفستان كان له بطانة ولكنها ارتفعت لأعلى في الوقت الذي وجدت نفسها فيه امام الكاميرات.

رانيا اعتذرت أيضا للجمهور وقالت إنها لن ترتدي هذا الفستان مرة أخرى، وأنها لم تكن تريد لفت الانتباه فهي نجمة ولا تحتاج لذلك.

يٌذكر أن الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير مسلسل «وبينا ميعاد»، مع الفنانة غادة عادل، وتم تغيير اسمه بعد أن كان «ملايكة إبليس».