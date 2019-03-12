حالة من التحضيرات والاستعدادات تعيشها الفنانة أنغام لإحياء حفل قوي يليق بجمهورها ومحبيها، والذي مقرر إقامته في فندق "راديسون بلو" يوم 17 مارس.
وتغرد أنغام خلال الحفل بأغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي حقق نجاحاكبيرا منذ طرحه، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية، بجانب أغانيها التي يعشقها جمهورها.
وظهرت أنغام خلال أحد بروفات الحفل بجانب والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وسط أجواء
وتستمر التحضيرات بشكل يومي لتقديم حفل غنائي رائع، بتقنية موسيقية عالية، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.