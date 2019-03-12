بالصور.. أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان

حالة من التحضيرات والاستعدادات تعيشها الفنانة أنغام لإحياء حفل قوي يليق بجمهورها ومحبيها، والذي مقرر إقامته في فندق "راديسون بلو" يوم 17 مارس.

وتغرد أنغام خلال الحفل بأغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي حقق نجاحا

كبيرا منذ طرحه، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية، بجانب أغانيها التي يعشقها جمهورها.

وظهرت أنغام خلال أحد بروفات الحفل بجانب والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وسط أجواء

من الفن والإبداع بمصاحبة الفرقة الموسيقية. وتقدم أنغام خلال الحفل أيضا أغنية "رضاكي يا أمي"، احتفالا بعيد الأم، وأغنية " بعتلي نظرة"، وغيرهم من الأغاني التي تحمل الكثير من مشاعر الحب.

وتستمر التحضيرات بشكل يومي لتقديم حفل غنائي رائع، بتقنية موسيقية عالية، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.

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