بيرين سات خلعت خاتم زفافها فهل تطلقت من زوجها المغني كينان دوغلو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - كل الإشارات والدلائل تدل على حدوث انفصال عاطفي ورسمي بين الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر بطلة "العشق الممنوع" و"وفاطمة" و"السلطانة قسم1" وبين زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو اللذين تزوجا بلوس أنجلوس عام 2014.



وتداولت وسائل إعلامية عدة أن السبب قد يكون حرص بيرين على إحياء ذكرى صديق طفولتها وحبيبها الأول المتوفي "إيفي" الذي قتل بحادث سيارة قبل سنوات طويلة، كل عام خاصةً في عيد ميلادها الموافق 26 شباط-فبراير من كل عام،فتنشر بيرين صورة إيفي،وتكتب له كلمات دافئة في حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، مما أغضب زوجها كينان دوغلو،وجعله يشك بأنها مازالت تحبه لليوم،مما زاد الخلافات بينهما،خاصة وأنهما فشلا في محاولاتهما الحثيثة في إنجاب أطفال عبر التخصيب الصناعي في كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وقد علق الدكتور محمد المتخصص بالعلاقات العاطفية في صفحته الخاصة لحل مشاكل العشاق،أن ما تفعله بيرين سات غريب جداً،ولا يقبله الكثير من الأزواج،ولو فعل كينان دوغلو ذلك لتم إعدامه معنوياً من قبل الآلاف في وسائل التواصل الإجتماعي، فذِكرُ شخص آخر قد يقلل من احترام الشريك، والإحترام عنصر أساسي لنجاح أي علاقة زوجية وعاطفية طبيعية.



قد يكون أحد الشريكين يشعر بأن زواجه صعباً،ويمر بمشاكل تهدد استمراريته،وقد يكون أحد الشريكين قرر إنهاء هذا الزواج المتوتر،فليفعل ،لكن لماذا يقلل من احترام هذه العلاقة بكلمات أو صور أو بموقف ما؟



بيرين سات تنشر ما يؤكد انفصالها



وقد نشرت بيرين سات في حسابها في إنستقرام في عيد ميلادها الـ 35 ،صورة لها بالأبيض والأسود،ووجهها متعب،وبعدها نشرت صورة أخرى لحمامة وحيدة، وكتبت بجانبها:"ما زلت أعيش".



واعتبر البعض كلمتها هذه،دليل انفصالها ،وأنها تحاول بقوة تخطي أزمة انفصالها عن زوجها كينان دوغلو.



بيرين سات في أول كلام لها بعد شائعة الطلاق



وفي أحدث ظهور لها بمفردها لتلتقي صديقتها الممثلة إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر في "فاطمة" بمنطقة نيشانتاشي"، سألها أحد الصحفيين إن وقع الطلاق فعلاً بينها وبين زوجها كينان دوغلو بعد مرور خمس سنوات على زواجهما فقالت: "لا أريد الحديث".



ومضت بعيدة عن الجميع مصرّة على صمتها.



خلعت بيرين خاتم الزفاف من يدها وفريسة اكتئاب حاد ولوحظ خلع بيرين سات خاتم زواجها من يدها مما يؤكد طلاقها. كما لم يخف على أحد اكتئابها الحاد. ولم تبق بيرين سات سوى فترة قصيرة بعد مغادرة صديقتها إسراء ديرمانجي أوغلو وصديقها المطعم بعد حديث استمر بينهما ساعتين كاملتين قبل أن تغادر المطعم بمفردها.



ولم تكشف إسراء للصحافة أي شيء عن حديثها مع بيرين،ولم تجب على أي سؤال حول طلاق صديقتها بيرين سات.