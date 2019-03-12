بالفيديو: هكذا أعلنت إلهام الفضالة جنس جنين ابنتها منى العتيبي

عبرت النجمة إلهام الفضالة عن سعادتها بخبر حمل ابنتها منى العتيبي بطفلها الأول، وذلك بعد اشهر من زواجها، ليحدث الأمر ضجة كبيرة بين متابعيها.

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” وبدت في غاية السعادة وهي تقول: “أنا موجودة في عيادة الدكتورة.. هذا بعد سر.. توي بعلن عنه.. أنه أنا بصير ماما لوما.. بيصير عندي حفيدة.. ولكن أنا سأخبر الدكتورة ألا تخبر الأم أو الأب عن جنس البيبي.. فأنا اللي هسوي المفاجأة.. أمه الكبيرة أي جدته هي من ستخبر عنه والديه”.

ونشرت بعدها الورقة التي سجلت لها الطبيبة فيها جنس الجنين، وراحت تحير ابنتيها وتلاعبهما بطريقة طريفة، إلى أن فتحت الورقة وعرفت النتيجة دون أن تعلن عنها، لتحضير مفاجأة لابنتها وزوجها واخبارهم بها.

وعلى الفور، انهالت التهاني، متمنين للأم ولجنينها تمام الصحة والعافية.